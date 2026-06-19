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Шотландия — Марокко: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 по футболу 20 июня

Шотландия — Марокко: прогноз Михаила Моссаковского на игру ЧМ-2026 20 июня
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Шотландия — Марокко.

Ставка: Марокко не проиграет и ТБ 1.5 за 1.68.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды по-разному выступили в 1-м туре, добились разного результата и произвели разное впечатление. Причём впечатление результату не совсем соответствует. Марокканцы сыграли вничью, но при этом максимально убедили в своей состоятельности. А шотландцы играли с Гаити, казалось, что такого соперника нынешняя Шотландия должна обыгрывать если не легко, то как минимум уверенно. На деле — минимальная победа 1:0 и достаточно равная игра. xG почти одинаковый, а по количеству ударов сборная Гаити и вовсе обошла Шотландию 15:9. Представьте себе: 15 ударов по воротам шотландцев нанесли гаитяне.

У Марокко соперник был гораздо серьёзнее. Да, Бразилия по-прежнему разбалансирована, но всё равно это Бразилия. И здесь показательны голы, которые забили команды. Если бразильцы забили за счёт индивидуального мастерства Винисиуса, у Марокко получился по-настоящему командный гол. Такое же впечатление произвела и игра в целом. Марокканцы знают свой маневр, играют максимально командно, слаженно и очень обученно. Эта сборная на втором чемпионате мира подряд может хорошо погреметь.

Календарь ЧМ-2026

Честно говоря, не кажется, что нынешняя Шотландия — это тот соперник, который должен прервать серию Марокко без поражений. Если не считать поражение в финале Кубка Африки, которое потом в кабинетах было перевёрнуто на техническую победу Марокко 3:0, серия марокканцев без поражений длится уже почти год и составляет 30 матчей. Может случиться, конечно, всякое, однако по качеству игры, структуре и уровню соперников в 1-м туре команда Марокко выглядела сильнее.

Поэтому здесь мне нравится вариант в пользу Марокко. Можно брать победу Марокко с нулём: в случае ничьей будет возврат, а это хороший вариант. Если нужен менее рискованный подход, тогда лучше смотреть комбинированную ставку: Марокко не проиграет и тотал больше 1.5. Просто «Марокко не проиграет» большого коэффициента не даст, а с небольшим тоталом уже получается интереснее. Этот вариант я и предложу как основной», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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