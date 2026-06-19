США — Австралия: прогноз Владимира Гучека на игру группы D ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч США — Австралия.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Американцы на домашнем чемпионате мира великолепно выступили в первом матче, переиграв по всем статьям соперников из Парагвая. Вроде набраны обычные три очка, но все эксперты и болельщики уверены — американцы могут пройти на этом мундиале очень далеко. Состав у сборной Соединённых Штатов сбалансированный, но при этом очень мастеровитый. Большинство представителей этой сборной воспитывались в Европе и футбольному искусству учились именно в Старом Свете, что отражается на понимании футбола и скоростях, на которых американцы действуют. Они смогли разрушить до основания непроходимую оборону Парагвая и победить 4:1.

Австралия же придерживается иного стиля: эта команда не может много контролировать мяч, но в контратаки выбегает убийственно быстро и классно. Что они и доказали в 1-м туре в матче против Турции. Австралийцы отбились в хоккейном стиле на своей половине, где-то им повезло, где-то на их стороне была удача, но свои моменты команда с континента кенгуру реализовали все. Их было два — два мяча австралийцы и забили.

Прогнозирую, что в этой встрече забитых мячей будет не очень много, но обе команды точно смогут отличиться хотя бы по разу. Американцы будут выходить фаворитами на эту встречу, но такими же фаворитами выходили и турки в первом туре, а потом устроились на 0:2 с Австралией», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».