Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы команд группы А выйти в плей-офф ЧМ-2026 по футболу после двух туров

Эксперты назвали шансы команд группы А выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров
Комментарии

В группе А на ЧМ-2026 позади два тура. Первой командой, обеспечившей себе путёвку в плей-офф, стала Мексика. Хозяева чемпионата победили Южную Корею 1:0 и набрали максимальные шесть очков. Таким образом, команда Хавьера Агирре не опустится ниже второй строчки и сыграет в матчах на вылет.

Вторыми пока идут корейцы с тремя очками. Чехия и ЮАР сыграли вничью 1:1 и теперь имеют в активе по одному очку.

Календарь ЧМ-2026

Поставить на то, что в плей-офф выйдет Южная Корея, можно за 1.05. Шансы сборной Чехии оценили в 3.00, а на ЮАР можно поставить за 5.50.

В третьем туре Мексика сыграет с Чехией, а Южная Корея — со сборной ЮАР.

Материалы по теме
Ночной экспресс: Бразилия после осечки с Марокко
Ночной экспресс: Бразилия после осечки с Марокко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android