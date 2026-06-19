Эксперты назвали шансы команд группы А выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров

В группе А на ЧМ-2026 позади два тура. Первой командой, обеспечившей себе путёвку в плей-офф, стала Мексика. Хозяева чемпионата победили Южную Корею 1:0 и набрали максимальные шесть очков. Таким образом, команда Хавьера Агирре не опустится ниже второй строчки и сыграет в матчах на вылет.

Вторыми пока идут корейцы с тремя очками. Чехия и ЮАР сыграли вничью 1:1 и теперь имеют в активе по одному очку.

Поставить на то, что в плей-офф выйдет Южная Корея, можно за 1.05. Шансы сборной Чехии оценили в 3.00, а на ЮАР можно поставить за 5.50.

В третьем туре Мексика сыграет с Чехией, а Южная Корея — со сборной ЮАР.