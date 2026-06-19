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Турция — Парагвай: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Турция — Парагвай: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Турция — Парагвай.

Ставка: обе забьют за 1.96.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это группа, где также США и Австралия. Парагвайцы свой матч проиграли 1:4 сборной США, а турки неожиданно уступили Австралии — 0:2. Матч пройдёт в Калифорнии. Тут хочешь или нет, а надо играть на победу и тем и другим, учитывая, что 0 очков в таблице. 3 очка при хороших раскладах могут помочь выйти из группы. И те и другие, я не сомневаюсь, будут играть в атаку.

Конечно, Монтелла недоволен игрой в обороне, недоволен тем, как Турция пропускала, но в атаке турки были хороши. Под 30 ударов они нанесли в игре с Австралией, штанги и перекладины были, и моменты были. В целом с точки зрения качества футбол-то был неплохой, вот результат подкачал, как и у Парагвая. Парагвайцы тоже неожиданно четыре пропустили, но там американцы были прекрасны, их надо хвалить за игру, особенно в первом тайме.

Календарь ЧМ-2026

И здесь я жду футбол, где и та, и другая команда больше будут думать не о том, как не проиграть, а о том, как выиграть. А если с этой точки зрения подходить, то футбол должен получиться весёлым. Игра вечерняя, будет не душно, не жарко в Калифорнии. Следовательно, я жду голы и в те, и в другие ворота. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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