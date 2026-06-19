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Бразилия — Гаити: прогноз Константина Генича на встречу группы С ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Гаити: прогноз Константина Генича на встречу группы С ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бразилия — Гаити.

Ставка: победа Бразилии с форой (-2.5) за 1.95.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Филадельфии сборная Бразилии сыграет против сборной Гаити. Вообще такой матч, конечно, было сложно представить на чемпионате мира, но вот такие времена. Встреча пройдёт поздно ночью по московскому времени. Понятно, бразильцы будут играть как дома. Но после первого матча они попали под сумасшедшую критику. Очень недовольны легенды бразильского футбола тем, как команда Анчелотти выглядела. И наверняка какие-то изменения по составу будут, что-то там Анчелотти подкорректирует, потому что первая игра откровенно бразильцам не удалась. Да, Винисиус забил, но в целом немного моментов было у Бразилии. Встреча была совсем не содержательной, в первом тайме огромное количеств потерь на своей половине поля могли привести к более печальным последствиям для сборной Бразилии, нежели ничья с Марокко.

Календарь ЧМ-2026

Но сейчас игра с Гаити, никто не поймёт, если Бразилия не выиграет крупно. Обязательно для уверенности, для веры нации в свою сборную надо этих гаитян обыгрывать беспроблемно. Команды играли только раз друг с другом — на Кубке Америки 2016 года. Тогда Бразилия выиграла 7:1. Понятно, многое утекло с тех пор, составы сильно изменились. Да, гаитяне неплохо смотрелись в первой встрече, там Изидор старательно выглядел с Шотландией. Но это всё-таки Шотландия. Если Бразилия сыграет в свою силу, не сомневаюсь, что она одержит крупную победу. Для этого надо постараться с первых минут в игру включиться. Если Бразилия в Филадельфии это сделает, от гаитян ничего не останется. Они будут думать, с кем бы из бразильцев поменяться футболками», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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