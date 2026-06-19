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Шотландия — Марокко: прогноз Константина Генича на матч группового раунда ЧМ-2026 по футболу

Шотландия — Марокко: прогноз Константина Генича на матч группового раунда ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Шотландия — Марокко.

Ставка: победа Марокко за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во 2-м туре группы С сборная Шотландии в Фоксборо сыграет против сборной Марокко. Марокканцы с фаворитами группы, бразильцами, сыграли вничью 1:1 и очень-очень неплохо смотрелись, особенно в первом тайме. Это надо признать. В стартовой половине марокканцы показали суперигру: Буадди просто шикарен, Сайбари в полном порядке.

Календарь ЧМ-2026

А вот шотландцы помучились в игре с Гаити. Да, выиграли свой матч 1:0 благодаря Джону Макгинну, забившему гол после рикошета, но сам матч для шотландцев сложился чрезвычайно сложно. Мактоминей попал в штангу, но в целом был не очень заметен. Я веду к тому, что Марокко в первой игре продемонстрировал более содержательный и более современный, качественный футбол. У шотландцев прекрасные болельщики, здорово поют, команду поддерживают. Но вряд ли шотландцам это поможет. Марокко просто по игре сильнее. Мне кажется, во 2-м туре марокканцы будут играть на победу, они её одержат.

Мой прогноз — победа Марокко за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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