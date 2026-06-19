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США — Австралия: ставка Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026

США — Австралия: ставка Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч США — Австралия.

Ставка: США забьёт в обоих таймах за 2.60.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Сиэтле на «Люмен Филд» сборная США, оставившая просто умопомрачительное впечатление своей игрой в первом тайме против Парагвая, сыграет против сборной Австралии. Австралийцы неожиданно для многих обыграли сборную Турции, сыграв грамотно на контратаках. Где-то, конечно, австралийцам повезло с и первым голом, и со вторым, когда вратарь сборной Турции не выручил. А вот австралийцев голкипер выручал неоднократно, плюс огромное количество попаданий в штанги, да и со стандартов Чалханоглу и Арда Гюлер могли забить. В общем, турки на свой гол точно наиграли, но австралийский голкипер был непробиваем и очень хорош.

Австралийцы выиграли, и это действительно важный результат для сборной с точки зрения шансов выйти из этой группы. Но, мне кажется, со сборной США, которая играет на каких-то космических скоростях, играет всё время вперёд, играет очень агрессивно, австралийцам будет очень сложно. И вот то, что не залетело, возможно, в ворота сборной Австралии в прошлом матче, здесь вполне может залететь.

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Американцы агрессивно, максимально жёстко, настойчиво, напористо начинают игру, так было с Парагваем. Я думаю, что и в Сиэтле мы увидим нечто похожее. Скорее всего, американцы в первом тайме забьют, хороший коэффициент за это дают — 1.7. Возможно, этого будет недостаточно, и американцы не будут бросать вёсла, как это было в игре с Парагваем, а добавят ещё во втором тайме. У них хороший подбор игроков, хорошая скамейка, Почеттино грамотно матч-менеджментом занимается. И Америка ещё, может забьёт и во втором тайме. Мой прогноз — «США забьёт в обоих таймах» за 2.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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