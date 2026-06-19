Букмекеры при участии АРИР подписали отраслевые рекомендации о добросовестной рекламе

Крупнейшие представители российского букмекерского рынка подписали отраслевые рекомендации о добросовестных практиках размещения рекламы букмекерских компаний. Документ наряду с букмекерами разработала Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР). Среди подписантов — компании PARI, «Лига ставок», Winline.

Документ закрепляет набор единых для всех участников отрасли правил, направленных на повышение прозрачности рекламных коммуникаций и защиту пользователей от недобросовестных практик. В частности, он вводит ограничения на использование скрытой и завуалированной рекламы, при которой продвижение букмекерских услуг маскируется под иную деятельность — спонсорство, розыгрыши, партнёрские проекты или развлекательные форматы.

Отдельное внимание уделили рекламе так называемой «иной деятельности» букмекерских компаний — мероприятий, сервисов и продуктов, не связанных напрямую со ставками. Документ требует чётко обозначать объект рекламирования, исключать двусмысленные формулировки и обеспечивать соответствие содержания фактическому предложению. Рекомендации закрепили принцип, при котором пользователь при переходе по рекламному сообщению должен получать информацию именно о заявленном продукте или событии.

Документ фиксирует базовые требования к добросовестной рекламе: достоверность, этичность, соблюдение законодательства, уважение к аудитории и недопустимость манипулятивных практик. В числе ключевых положений — запрет на искажение смысла рекламируемых услуг, использование вводящих в заблуждение формулировок, а также любые формы дискриминации, агрессии или нарушения прав третьих лиц.

«Принятие этого документа — важный шаг в развитии саморегулирования отрасли. Практика показывает, что наиболее устойчивые изменения происходят тогда, когда отрасль сама участвует в формировании правил и разделяет ответственность за их соблюдение. Это позволяет быстрее реагировать на новые вызовы рынка, вырабатывать единые подходы и поддерживать высокий уровень доверия между всеми участниками рекламной экосистемы», — отметил президент АРИР Борис Омельницкий.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые нормы, предусматривающие обязательное информирование о рисках игровой зависимости во всех форматах рекламы. В этих условиях отраслевая инициатива дополняет государственное регулирование, закрывая «серые зоны» и формируя единый стандарт добросовестной практики.