Букмекеры назвали самый популярный матч 1-го тура ЧМ-2026 у российских игроков на ставках

Букмекерская компания PARI подвела итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу. Компания выделила матчи, которые вызвали наибольший интерес у игроков.

Наибольший интерес клиентов PARI на старте ЧМ-2026 по футболу привлекли матчи Англия — Хорватия (4:2, около 8%), Испания — Кабо-Верде (0:0, 7%) и Португалия — ДР Конго (1:1, чуть менее 7%). На первую игру было принято больше всего ставок в денежном выражении за всю стартовую неделю турнира. В топ-5 также вошли Франция — Сенегал (3:1) и матч открытия Мексика — ЮАР (2:0).

Меньший объём пари пришелся на матчи Аргентина — Алжир и Бразилия — Марокко. Объяснить это можно неудобным временем начала матчей. Действующие чемпионы мира и пентакампеоны проводили свои встречи поздно вечером по московскому часовому поясу. А меньше всего ставок в денежном выражении было принято на встречи Кот-д'Ивуара с Эквадором (1:0), Швеции с Тунисом (5:1) и Ирана с Новой Зеландией (2:2).