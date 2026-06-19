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Букмекеры назвали самые прибыльные и убыточные матчи 1-го тура ЧМ-2026 по футболу

Букмекеры назвали самые прибыльные и убыточные матчи 1-го тура ЧМ-2026
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Букмекерская компания PARI подвела итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу. В частности, компания выделила наиболее прибыльные и убыточные для себя матчи.

Календарь ЧМ-2026

Наибольшую прибыль букмекеры извлекли из нулевой ничьей между Испанией и Кабо-Верде, по итогам которой вратарь африканцев Возинья в 40 лет стал героем соцсетей. В этом потерпели неудачу клиенты PARI, ждавшие от испанцев крупной или хотя бы минимальной победы, а также прогнозировавшие результативную игру. В итоге командам не удалось забить даже одного мяча. На данный момент это самое удачное событие для букмекеров в текущем году.

По схожим причинам в топ-5 прибыльных матчей 1-го тура ЧМ-2026 для PARI вошли встречи Португалия — ДР Конго (1:1), Катар — Швейцария (1:1), Бельгия — Египет (1:1) и Австралия — Турция (2:0). Все эти матчи не порадовали прогнозистов ни победами фаворитов, ни «верхом» по голам. Нюанс лишь в том, что Катар во встрече со Швейцарией отыгрался за считанные мгновения до финального свистка, а Турция в матче с Австралией не набрала даже одного очка.

Для клиентов PARI самыми прибыльными событиями оказались читаемые победы фаворитов. Здесь в топ-5 вошли матчи Франция — Сенегал (3:1), США — Парагвай (4:1), Англия — Хорватия (4:2), Ирак — Норвегия (1:4) и Аргентина — Алжир (3:0). Все эти матчи получились максимально результативными. Более того, фавориты в них выигрывали уверенно.

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