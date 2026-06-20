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Сборная Бразилии разгромила Гаити — 3:0. Сыграл коэффициент 8.00

Сборная Бразилии разгромила Гаити — 3:0. Сыграл коэффициент 8.00
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В матче 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бразилии разгромила Гаити на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США) со счётом 3:0.

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На 23-й минуте счёт открыл нападающий пентакампеонов Матеус Кунья. На 36-й минуте Кунья оформил дубль. На 40-й минуте нападающий бразильской национальной команды Рафинья был заменён из-за повреждения. На 45+3-й минуте вингер Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного.

На победу сборной Бразилии можно было поставить с коэффициентом 1.01: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1010 рублей. Победа гаитян шла за 60.0, ничья — за 25.0.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.33, на победу сборной Бразилии всухую — 1.55, на точный счёт 3:0 — 8.00.

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