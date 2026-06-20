Нидерланды — Швеция: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Нидерланды — Швеция. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество подопечным Рональда Кумана. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.66. Победа Швеции оценивается коэффициентом 5.13. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.91.