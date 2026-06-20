Германия — Кот-д'Ивуар: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Германия — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Торонто, Канада, на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.57. Победа ивуарийцев оценивается коэффициентом 5.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.