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Германия — Кот-д'Ивуар: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Германия — Кот-д'Ивуар: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
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20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Германия — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Торонто, Канада, на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.57. Победа ивуарийцев оценивается коэффициентом 5.94. Ничейный исход можно найти в линии за 4.44.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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