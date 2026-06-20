Эквадор — Кюрасао: кто фаворит матча 2-го тура ЧМ-2026

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Эквадора и Кюрасао. Игра пройдёт на «Kansas City Stadium». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе южноамериканской сборной. Сделать ставку на Эквадор предлагается с коэффициентом 1.12. Победа Кюрасао оценивается коэффициентом 29.00. Ничейный исход можно найти в линии за 11.00.

При этом аналитики допускают крупный счёт. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.69, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.45. Если обе забьют, сыграет коэффициент 3.00.