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Эквадор — Кюрасао: ставки и коэффициенты на матч группы Е ЧМ-2026 по футболу

Эквадор — Кюрасао: ставки и коэффициенты на матч группы Е ЧМ-2026
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Эквадора и Кюрасао. Игра пройдёт на Kansas City Stadium. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе южноамериканской сборной. Сделать ставку на Эквадор предлагается с коэффициентом 1.12. Победа Кюрасао оценивается коэффициентом 29.00. Ничейный исход можно найти в линии за 11.00.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики допускают крупный счёт. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.69, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.45. Если обе забьют, сыграет коэффициент 3.00.

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