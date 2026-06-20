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Тунис — Япония: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026 по футболу

Тунис — Япония: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Тунис — Япония. Игра пройдёт в Гуадалупе, Мексика, на стадионе «ББВА». Стартовый свисток запланирован на 7:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Азии. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 1.73. Победа сборной Туниса оценивается коэффициентом 5.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.69.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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