Тунис — Япония: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Тунис — Япония. Игра пройдёт в Гуадалупе, Мексика, на стадионе «ББВА». Стартовый свисток запланирован на 7:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Азии. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 1.73. Победа сборной Туниса оценивается коэффициентом 5.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.69.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.