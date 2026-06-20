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Германия — Кот-д`Ивуар: ставка Игоря Семшова на матч ЧМ-2026 по футболу

Германия — Кот-д`Ивуар: ставка Игоря Семшова на матч ЧМ-2026
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Германия — Кот-д`Ивуар.

Ставка: победа Германии за 1.55.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В своем первом матче на чемпионате мира сборная Германии сумела сыграть достаточно результативно, отличившись 7 (!) раз. Дважды отличился 27-летний форвард «Арсенала» Кай Хаверц. Правда, уровень соперника немцев — сборной Кюрасао — конечно, оставляет желать лучшего. На мой взгляд, участие команд такого уровня явно не добавляет турниру престижа.

Календарь ЧМ-2026

А вот Кот-д`Ивуар в упорной борьбе переиграл Эквадор, забив решающий мяч на последних минутах, причём отличился футболист, вышедший по ходу второго тайма на замену. Кот-д`Ивуар показался мне довольно крепкой командой, оборону которой взломать не так легко. В трёх товарищеских матчах перед чемпионатом мира команда пропустила всего один мяч, выиграв у Южной Кореи (4:0), Шотландии (1:0) и Франции (2:1). Причём стоит отметить, что после первого тайма французы вели 1:0. В общем, я бы назвал эту сборную крепким орешком.

Несмотря на то что у немцев в целом достаточно сильное нападение, не думаю, что нас с вами ждёт результативный матч. Немцы выиграют, но при этом забьют не больше двух голов. Моя ставка — победа сборной Германии», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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