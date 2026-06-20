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Нидерланды — Швеция: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Нидерланды — Швеция: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 3.60.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды выдали результативные поединки в 1-м туре: Нидерланды упустили победу в концовке игры с японцами (2:2), а шведы разгромили Тунис (5:1). Конечно, соперники у команды были абсолютно разные по своему уровню. Думаю, что сборная Туниса одна из самых слабых на нынешнем турнире. Впрочем, сейчас это не столь важно. Посмотрим, как ещё Нидерланды сыграют против того же Туниса.

Календарь ЧМ-2026

Интересно, что все четыре мяча в матче Нидерланды — Япония были забиты во втором тайме и японцы дважды проявляли характер, отыгрывались. Для сборной Нидерландов, бесспорно, нужно призадуматься. Если уж японцы их наказывали, то шведы уж точно прощать ошибок не будут. В составе скандинавов дважды отличился хавбек Ясин Аяри, который на седьмой минуте открыл счёт, а на шестой добавленной ко второму тайму его закрыл.

Думаю, что нас ждёт упорная игра. Команды, скорее всего, обменяются голами, а три очка в итоге возьмёт сборная Нидерландов. Последний раз команды встречались между собой довольно давно, в октябре 2017 года. Это был отборочный матч чемпионата мира — 2018, и тогда Нидерланды победили со счётом 2:0. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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