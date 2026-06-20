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Нидерланды — Швеция: ставка Александра Мостового на игру группы F ЧМ-2026 по футболу

Нидерланды — Швеция: ставка Александра Мостового на игру группы F ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: ничья за 3.88.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ох, непросто здесь, очень непросто. Швеция в первой игре разгромила Тунис 5:1, хотя, наверное, мало кто такого ждал, да и сами шведы вряд ли рассчитывали настолько уверенно начать. Команда вообще пробилась на чемпионат мира через стыки, но по составу она хорошая. Я всегда говорю: надо смотреть, кто где играет, в какой форме и какого уровня футболисты.

Вот Швеция этим и воспользовалась. Там есть качество впереди, есть игроки из сильных чемпионатов, поэтому такой результат не с неба упал. Другое дело, что после одного разгрома тоже нельзя сразу делать большие выводы. Чемпионат мира длинный, и следующий соперник уже совсем другого уровня.

Календарь ЧМ-2026

Нидерланды вроде бы доминировали с Японией, дважды вели, но японцы — команда колючая. Они до конца терпят, бегут, цепляются за каждый момент и в итоге сравняли. Ничего особенного в этом нет: Япония последние годы играет хорошо, организованно, и просто так её давно уже никто не обыгрывает.

Поэтому матч Нидерландов со Швецией для меня — очень ровная история. У нидерландцев больше статуса, у шведов после 5:1 будет уверенность, но по игре здесь вполне напрашивается ничейный результат. Думаю, это может быть 1:1, а если матч раскроется, то и вовсе 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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