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Тунис — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы F ЧМ-2026 по футболу

Тунис — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы F ЧМ-2026
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Тунис — Япония.

Ставка: обе забьют — нет за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить про Японию, то она выдала, пожалуй, самый качественный матч с точки зрения игры обеих команд. Не когда одна сборная доминирует, а когда оба соперника выглядят максимально достойно. Так было в игре Японии с Нидерландами. Роскошный матч по содержанию, качеству и уровню футбола. И полным антиподом здесь выступает Тунис, который допустил огромное количество ошибок в игре со Швецией и в итоге заслуженно крупно уступил. Ещё раз подчеркну: дело не только в классной группе атаки Швеции и действительно качественных исполнителях в её составе. Причина ещё и в той безалаберности и ошибках, которые Тунис допускал в обороне и на своей половине поля.

Календарь ЧМ-2026

А теперь Тунису будет противостоять одна из самых дисциплинированных команд этого чемпионата мира. Если посмотреть на контрольные матчи Японии, то в последних пяти встречах команда не пропускала. Пять последних подготовительных игр были сухими, в том числе матчи с Исландией, Шотландией и Англией на «Уэмбли». Три последние европейские встречи японцы выиграли со счётом 1:0. Представьте себе. В общем, японцы умеют играть строго. Думаю, достаточно строго они сыграют и в этом матче.

И здесь важно исходить из того, что Япония совершенно не обязана забивать Тунису много. Японцы не ставят самоцелью забивать по пять мячей. Да, Тунис в последних матчах пропустил пять от Швеции и пять от Бельгии, но я не думаю, что Япония пойдёт по тому же графику. А вот сыграть «на ноль» — это задача, которую Япония точно может поставить перед собой. Поэтому здесь можно взять либо Тунис не забьёт, либо вариант с тем, что какая-то из сборных не сможет отличиться, с подстраховкой на вторую команду. На мой взгляд, это сейчас самый оптимальный вариант», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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