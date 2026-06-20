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Нидерланды — Швеция: прогноз Алексея Андронова на матч группового турнира ЧМ-2026 по футболу

Нидерланды — Швеция: прогноз Алексея Андронова на матч группового турнира ЧМ-2026
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересный матч, с учётом того, как команды сыграли в 1-м туре. Нидерландцы, я думаю, рассчитывали на более серьёзный результат, особенно как развивался их матч с Японией. Шведов, в принципе, мало кто вообще воспринимал всерьёз, что странно, на мой взгляд, потому что по подбору игроков сборная очень хорошая. Все те проблемы, которые были в отборочном цикле, больше были связаны с тем, что на позиции тренера был совершенно неподходящий для этой роли человек, абсолютный физрук. Сейчас тренер появился, как мы видим, он достаточно неплохо сборную подготовил.

Календарь ЧМ-2026

Битва двух европейских сборных, наверное, будет интересной. Не вижу возможности ни у тех, ни у других играть от обороны. Просто отходя к своим воротам, они становятся очень слабыми. Нидерланды это уже показали. Швеция это многократно демонстрировала в том самом отборочном турнире. Игра будет вперёд.

И здесь лучшая ставка, на мой взгляд, «обе забьют и тотал больше 2.5». Коэффициент — 2.03. Думаю, шведская атака с Исаком и Дьёкерешем не может без гола обойтись. У нидерландцев, естественно, тоже есть кому забивать», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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