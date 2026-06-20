Нидерланды — Швеция: прогноз Алексея Андронова на матч группового турнира ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«Интересный матч, с учётом того, как команды сыграли в 1-м туре. Нидерландцы, я думаю, рассчитывали на более серьёзный результат, особенно как развивался их матч с Японией. Шведов, в принципе, мало кто вообще воспринимал всерьёз, что странно, на мой взгляд, потому что по подбору игроков сборная очень хорошая. Все те проблемы, которые были в отборочном цикле, больше были связаны с тем, что на позиции тренера был совершенно неподходящий для этой роли человек, абсолютный физрук. Сейчас тренер появился, как мы видим, он достаточно неплохо сборную подготовил.

Битва двух европейских сборных, наверное, будет интересной. Не вижу возможности ни у тех, ни у других играть от обороны. Просто отходя к своим воротам, они становятся очень слабыми. Нидерланды это уже показали. Швеция это многократно демонстрировала в том самом отборочном турнире. Игра будет вперёд.

И здесь лучшая ставка, на мой взгляд, «обе забьют и тотал больше 2.5». Коэффициент — 2.03. Думаю, шведская атака с Исаком и Дьёкерешем не может без гола обойтись. У нидерландцев, естественно, тоже есть кому забивать», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».