Германия — Кот-д'Ивуар: прогноз Алексея Андронова на встречу 2-го тура ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Германия — Кот-д'Ивуар.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.85.

«Второй матч для немцев на этом чемпионате. Соперник, понятно, посильнее сборной Кюрасао, к тому же выигравший в 1-м туре и обладающий настоящей физической силой. Так что для Германии это будет испытание. Но, как мне кажется, именно к этому испытанию Германия будет готова. Вообще, на мой взгляд, самый сложный матч для немцев будет с Эквадором, потому что с ним совершенно непонятно, как играть, а здесь быстрые, юркие игроки немецкой сборной будут находить путь к воротам соперника. Кот-д’Ивуару вряд ли второй раз так будет везти, как это было в матче с Эквадором, который мог забить мяча три за первый тайм.

Две ставки вам порекомендую, а сами выбирайте, какая интереснее. Во-первых, победа Германии с форой (-1) с расходом за 1.85. Во-вторых, победа Германии в первом тайме за 1.95. Как мы уже увидели, сборная Германии очень старается мощно матчи начинать. И я думаю, что эта игра не будет исключением», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».