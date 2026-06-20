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Тунис — Япония: прогноз Константина Генича на игру группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Тунис — Япония: прогноз Константина Генича на игру группового этапа ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Тунис — Япония.

Ставка: сухая победа Японии за 2.21.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Японии, потрясающая сборная Японии, классно работающая с мячом, мягко, элегантно, аккуратно, будет противостоять Тунису во 2-м туре. В 1-м японцы сыграли вничью 2:2 с Нидерландами. Но суперфутбол показали, мне очень японцы понравились.

Не часто такое увидишь, это вообще эксклюзив, конечно, когда команда по ходу такого турнира снимает тренера. Так произошло с Сабри Лямуши. Ренар, опытный тренер, работавший со сборной Саудовской Аравии, кстати, обыгрывавший сборную Аргентины, как мы помним, четыре года назад, возглавил сборную Туниса. Вряд ли он будет играть против Японии в открытый футбол. Тунис после 1:5 со Швецией постарается минимизировать риски, минимизировать ошибки.

Календарь ЧМ-2026

Но уж больно хороши японцы. И я думаю, что Тунису будет очень непросто не то что выиграть этот матч, а забить этой Японии. Да, Нидерланды забили два, но там ван Дейк забил головой, ему в росте японцы уступают, плюс был неплохой дальний удар игрока нидерландской сборной. Но здесь, я думаю, Япония вполне может сыграть очень аккуратно в защите, а впереди у них моменты обязательно будут. Если их не будет, то тунисцы сами себе вполне могут «привезти», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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