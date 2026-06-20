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Нидерланды — Швеция: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу 20 июня

Нидерланды — Швеция: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу 20 июня
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Европейское противостояние в группе F. Нидерланды, сыгравшие вничью с японцами 2:2, теперь проведут встречу со Швецией. В первой игре нидерландцы дважды вели, но победу не одержали. Шведы же выиграли 5:1 у Туниса, сняли тренера Сабри Лямуши. Но результат не совсем отражает события, происходившие на поле. Тунисцы сами себе «напривозили», голкипер не лучшим образом сыграл. Понятно, Дьёкереш и Исак очень неплохо смотрелись, неплохо комбинировали. Но это всё-таки со сборной Туниса. Против Нидерландов, я думаю, будет гораздо сложнее.

У шведов-то уже есть победа, а вот сборной Нидерландов она необходима, чтобы эту группу выиграть. Там ещё и японцы, которые будут играть с Тунисом и, скорее всего, победу одержат. Поэтому может так сложиться, что Нидерланды вообще только с третьего места выйдут. А это не лучшая сетка, это не лучшие соперники. Поэтому сборной Нидерландов со шведами надо играть исключительно на победу.

Календарь ЧМ-2026

Нидерландцы сильнее, безусловно, но им непросто будет, потому что шведы сыграют от обороны, уже имея победу в своём активе. Но футбол всё равно должен быть весёлый, не такой весёлый, как с Японией во втором тайме, где четыре мяча забили, но результативный.

Можно поверить в успех сборной Нидерландов? Да, можно. Сама победа идёт за 1.65. Неплохо! Но я бы сыграл 2-3 гола в матче за коэффициент 2.01. Коэффициент повыше, чем просто на победу, поэтому такой вот выбор», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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