Нидерланды — Швеция: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу 20 июня

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Швеция.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.01.

«Европейское противостояние в группе F. Нидерланды, сыгравшие вничью с японцами 2:2, теперь проведут встречу со Швецией. В первой игре нидерландцы дважды вели, но победу не одержали. Шведы же выиграли 5:1 у Туниса, сняли тренера Сабри Лямуши. Но результат не совсем отражает события, происходившие на поле. Тунисцы сами себе «напривозили», голкипер не лучшим образом сыграл. Понятно, Дьёкереш и Исак очень неплохо смотрелись, неплохо комбинировали. Но это всё-таки со сборной Туниса. Против Нидерландов, я думаю, будет гораздо сложнее.

У шведов-то уже есть победа, а вот сборной Нидерландов она необходима, чтобы эту группу выиграть. Там ещё и японцы, которые будут играть с Тунисом и, скорее всего, победу одержат. Поэтому может так сложиться, что Нидерланды вообще только с третьего места выйдут. А это не лучшая сетка, это не лучшие соперники. Поэтому сборной Нидерландов со шведами надо играть исключительно на победу.

Нидерландцы сильнее, безусловно, но им непросто будет, потому что шведы сыграют от обороны, уже имея победу в своём активе. Но футбол всё равно должен быть весёлый, не такой весёлый, как с Японией во втором тайме, где четыре мяча забили, но результативный.

Можно поверить в успех сборной Нидерландов? Да, можно. Сама победа идёт за 1.65. Неплохо! Но я бы сыграл 2-3 гола в матче за коэффициент 2.01. Коэффициент повыше, чем просто на победу, поэтому такой вот выбор», — приводит слова Генича «РБ Спорт».