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Эквадор — Кюрасао: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу 21 июня

Эквадор — Кюрасао: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 21 июня
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Эквадор — Кюрасао.

Ставка: победа Эквадора в первом тайме с форой (-1) за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даже несмотря на поражение, сборная Эквадора оставила очень приятное впечатление по матчу с Кот-д’Ивуаром. Просто откровенно эквадорцам не повезло. Но они неплохо провели отборочный цикл у себя в Южной Америке и здесь могут вполне оторваться на сборной Кюрасао.

Кюрасао — кайфарики. Они приехали, попраздновали, с улыбками тренируются, с улыбкой проигрывают.

Календарь ЧМ-2026

Матч пройдёт в Канзас-Сити на стадионе, который вмещает 80 000, практически все будут болеть за Эквадор. И вот то, что недодал эквадорцам матч с ивуарийцами, я думаю, вполне может компенсироваться в матче с Кюрасао. Свой исторический гол Кюрасао на чемпионате мира уже забило.

Я думаю, что, если Эквадор включится с первых минут, а это, скорее всего, произойдёт, с учётом поражения в первой встрече, он уже в первом тайме может Кюрасао накидать. Да, команда там атлетичная, бегущая, ну, пока есть силёнки, но в классе и в интеллекте футбольном, конечно, сильно соперникам уступает.

Мой прогноз — «победа Эквадора в первом тайме с форой (-1)» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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