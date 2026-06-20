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Германия — Кот-д'Ивуар: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026 по футболу

Германия — Кот-д'Ивуар: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Германия — Кот-д'Ивуар.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.16.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Германии, разгромившая Кюрасао в 1-м туре, сыграет во 2-м со сборной Кот-д’Ивуара. Матч пройдёт в Торонто, в Канаде. И Кот-д’Ивуар одержал победу в матче против Эквадора. Тяжёлая получилась игра для ивуарийцев: они могли и выиграть, и проиграть, но в итоге гол Амада Диалло в концовке принёс им победу. Футбол был хорош, у Кот-д’Ивуара два попадания в каркас ворот, и эквадорцы могли забить.

Мощная, крепкая, атлетичная африканская сборная против Германии, которая проповедует быструю игру в пас, комбинационную. Ожидается действительно хороший матч.

Календарь ЧМ-2026

Я думаю, что отдавать предпочтение фаворитам, то есть Германии, конечно же, можно, но вряд ли будет такой результат, как в игре с Кюрасао. Может Германия выиграть? Да, может. Может ли Кот-д’Ивуар выиграть? Да, тоже может. Они обыграли французов совсем недавно в товарищеском матче. Поэтому от команд, у которых уже есть по 3 очка в таблице, жду футбол в атаку, с забитыми мячами. Предпосылки для этого есть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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