Эксперты назвали шансы команд группы C выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров

В группе С на ЧМ-2026 позади два тура. Здесь пока нет команд, на 100% гарантировавших себе место в плей-офф. Бразилия после победы над Гаити (3:0) набрала четыре очка и лидирует в квартете, опережая Марокко по разнице мячей. Африканцы во 2-м туре победили Шотландию (1:0).

Команда Стива Кларка идёт третьей с тремя очками, а вот сборная Гаити потеряла все шансы на плей-офф.

На Бразилию и Марокко букмекеры даже не принимают ставки, они уверены, что эти команды пройдут дальше. Шансы Шотландии выйти из группы оценили котировкой 1.40, обратный исход доступен за 2.95.

В 3-м туре Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко — с Гаити. В плей-офф ЧМ-2026 выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь команд с лучшими показателями из числа занявших третье место.