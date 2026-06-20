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Эксперты назвали шансы команд группы C выйти в плей-офф ЧМ-2026 по футболу после двух туров

Эксперты назвали шансы команд группы C выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров
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В группе С на ЧМ-2026 позади два тура. Здесь пока нет команд, на 100% гарантировавших себе место в плей-офф. Бразилия после победы над Гаити (3:0) набрала четыре очка и лидирует в квартете, опережая Марокко по разнице мячей. Африканцы во 2-м туре победили Шотландию (1:0).

Календарь ЧМ-2026

Команда Стива Кларка идёт третьей с тремя очками, а вот сборная Гаити потеряла все шансы на плей-офф.

На Бразилию и Марокко букмекеры даже не принимают ставки, они уверены, что эти команды пройдут дальше. Шансы Шотландии выйти из группы оценили котировкой 1.40, обратный исход доступен за 2.95.

В 3-м туре Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко — с Гаити. В плей-офф ЧМ-2026 выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь команд с лучшими показателями из числа занявших третье место.

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