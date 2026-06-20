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Аналитики назвали шансы команд группы D выйти в плей-офф ЧМ-2026 по футболу после двух туров

Аналитики назвали шансы команд группы D выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров
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В группе D на ЧМ-2026 позади два тура. Здесь уже известно, что в плей-офф с первого места выйдет сборная США, набравшая шесть очков. В то же время потеряла шансы продолжить борьбу сборная Турции, проигравшая два матча. Даже если турки победят американцев, они уступают Австралии и Парагваю по личным встречам.

Календарь ЧМ-2026

Аналитики уверены, что и Австралия, и Парагвай продолжат борьбу на турнире. На «Соккеруз» предлагают котировку 1.06, а на латиноамериканцев 1.07. Чтобы стать вторыми в группе, австралийцам достаточно ничьей в очной встрече, парагвайцам же нужна только победа. При этом даже ничья оставит неплохие шансы команде Густаво Альфаро пройти в плей-офф с третьей позиции.

В плей-офф ЧМ-2026 выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь команд с лучшими показателями из числа занявших третьи места.

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