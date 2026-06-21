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Испания — Саудовская Аравия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Испания — Саудовская Аравия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания — Саудовская Аравия. Игра пройдёт в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.13. Победа сборной Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 28.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.80.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.75.

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