Бельгия — Иран: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Иран. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.44. Победа сборной Ирана оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.74.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.