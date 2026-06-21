Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Уругвай — Кабо-Верде: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026 по футболу

Уругвай — Кабо-Верде: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026
Комментарии

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Уругвай — Кабо-Верде. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.47. Победа сборной Кабо-Верде оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.74.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Материалы по теме
Уругвай — Кабо-Верде. Зачем «Реал», когда есть «Акрон» и «Краснодар»?
Уругвай — Кабо-Верде. Зачем «Реал», когда есть «Акрон» и «Краснодар»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android