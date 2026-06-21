Уругвай — Кабо-Верде: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Уругвай — Кабо-Верде. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.47. Победа сборной Кабо-Верде оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.74.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.