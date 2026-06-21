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Новая Зеландия — Египет: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Новая Зеландия — Египет: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными командами Новой Зеландии и Египта. Игра пройдёт на стадионе BC Place в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение египтянам. Сделать ставку на победу Египта предлагается с коэффициентом около 1.74. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.90.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.19.

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