Новая Зеландия — Египет: ставки и коэффициенты на игру чемпионата мира по футболу — 2026

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными командами Новой Зеландии и Египта. Игра пройдёт на стадионе BC Place в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение египтянам. Сделать ставку на победу Египта предлагается с коэффициентом около 1.74. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.90.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.19.