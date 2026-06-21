Испания — Саудовская Аравия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Саудовская Аравия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.51.

«Испания — один из фаворитов чемпионата мира вместе с Португалией, Францией и другими сильными сборными. Но мы уже видим, чем отличается этот турнир: я говорил, что это будет чемпионат сюрпризов, они начались сразу. Честно, не думал, что уже в 1-м туре столько всего произойдёт.

Испания сама не смогла обыграть Кабо-Верде, сыграла 0:0, это, конечно, неожиданно. Команда владела мячом и создавала моменты, но не забила. Саудовская Аравия тоже удивила — сыграла 1:1 с Уругваем, причём первой забила. Поэтому просто так говорить, что всё здесь понятно, уже нельзя.

Но всё равно испанцы обязаны обыгрывать Саудовскую Аравию. По классу, составу и уровню футбола Испания сильнее. После такой осечки в 1-м туре им тем более нужна победа, иначе начнутся разговоры, давление и лишняя нервозность. Команда такого уровня не может два матча подряд мучиться с соперниками, которых должна проходить.

Просто не поверю, что Испания снова не сможет забить. Саудовская Аравия будет цепляться и терпеть, возможно, рассчитывать на контратаки, но испанцы должны дожать. Думаю, здесь будет 2:0, а если быстро забьют, то может быть и разгром 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».