Бельгия — Иран: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бельгия — Иран.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Некогда одна из самых сильных сборных мира третий турнир подряд откровенно страдает из-за внутренней перестройки. Бельгийцы уже много лет не те. Они не борются за финалы турниров, в которых участвуют, а в ростере команды не найдется молодых звезд, которые будут сверкать еще много лет. Да, есть Де Брёйне, который как и раньше может отдать вскрывающую всю оборону передачу, есть 2-3 хороших игрока европейского уровня, выступающих в топ-клубах мира, есть Лукаку, который в сборной часто действует лучше, чем в клубном футболе, но этого всего недостаточно, чтоб претендовать на что-то большее, чем 1/8 финала чемпионата мира. Тем более, в первом туре бельгийцы чуть не устроились на поражение от сборной Египта, при этом они проигрывали по ходу встречи, а в концовке африканская команда давила и вполне себе могла довести дело до победного.

Теперь коллективу Руди Гарсии надо не оступиться со сборной Ирана, потому что иначе о борьбе за первую строчку в группе, скорее всего, придется забыть. Иранцы же неожиданно не смогли одолеть коллектив из Новой Зеландии. Возможно, на сборной из азиатской конфедерации сказывается и непростая политическая обстановка, но вряд ли сами игроки из иранской команды будут ссылаться на это, если им нужно будет оправдать свое неудачное выступление на мундиале 2026 года.

Прогнозирую, что в очном противостоянии Бельгии и Ирана до матча на бумаге прописана ничья. Команды не будут играть в скучный футбол, но по своим метрикам они крайне похожи друг на друга: обе не в идеальном состоянии, а уровень примерно сопоставим. Однако эта ничья не будет безголевой — мы увидим голы с обеих сторон. Возможно, даже и по два», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».