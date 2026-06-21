Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Иран: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Бельгия — Иран: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бельгия — Иран.

Ставка: обе забьют за 1.98.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Некогда одна из самых сильных сборных мира третий турнир подряд откровенно страдает из-за внутренней перестройки. Бельгийцы уже много лет не те. Они не борются за финалы турниров, в которых участвуют, а в ростере команды не найдется молодых звезд, которые будут сверкать еще много лет. Да, есть Де Брёйне, который как и раньше может отдать вскрывающую всю оборону передачу, есть 2-3 хороших игрока европейского уровня, выступающих в топ-клубах мира, есть Лукаку, который в сборной часто действует лучше, чем в клубном футболе, но этого всего недостаточно, чтоб претендовать на что-то большее, чем 1/8 финала чемпионата мира. Тем более, в первом туре бельгийцы чуть не устроились на поражение от сборной Египта, при этом они проигрывали по ходу встречи, а в концовке африканская команда давила и вполне себе могла довести дело до победного.

Календарь ЧМ-2026

Теперь коллективу Руди Гарсии надо не оступиться со сборной Ирана, потому что иначе о борьбе за первую строчку в группе, скорее всего, придется забыть. Иранцы же неожиданно не смогли одолеть коллектив из Новой Зеландии. Возможно, на сборной из азиатской конфедерации сказывается и непростая политическая обстановка, но вряд ли сами игроки из иранской команды будут ссылаться на это, если им нужно будет оправдать свое неудачное выступление на мундиале 2026 года.

Прогнозирую, что в очном противостоянии Бельгии и Ирана до матча на бумаге прописана ничья. Команды не будут играть в скучный футбол, но по своим метрикам они крайне похожи друг на друга: обе не в идеальном состоянии, а уровень примерно сопоставим. Однако эта ничья не будет безголевой — мы увидим голы с обеих сторон. Возможно, даже и по два», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Бельгия — Иран. Как же не хватает Азмуна
Бельгия — Иран. Как же не хватает Азмуна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android