Испания — Саудовская Аравия: ставка Александра Вишневского на матч ЧМ-2026 21 июня

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Саудовская Аравия.

Ставка: сухая победа Испании за 1.50.

«Сборная Испании невнятно начала свой путь на чемпионате мира, сыграв 0:0 с Кабо-Верде. Впрочем, для Испании является нормой неудачно стартовать на чемпионатах мира. Достаточно вспомнить 2014 год и поражение от Нидерландов 1:5 или 2010 год, когда Испания уступила Швейцарии.

Теперь испанцы играют со сборной Саудовской Аравии, которая тоже преподнесла сюрприз в первом матче, не проиграв Уругваю. Признаюсь, это сюрприз для меня. Этот чемпионат полон сенсаций. Чего ждать от этого матча?

После ничейного матча с Кабо-Верде у меня было ощущение, что следующего соперника испанцы разнесут. Но потом у меня наступило отрезвление, когда Саудовская Аравия показала в матче с Уругваем, что они не мальчики для битья. К тому же у Испании есть проблемы с вингерами. Ожидалось, что ко второму матчу основные крайние нападающие Ямаль и Уильямс поправятся, но всё идёт к тому, что и второй матч Испания начнёт без них. Это заставляет меня усомниться в том, что Испания пробьёт солидную минусовую фору. Если они выйдут в основном составе, Испания, скорее всего, разнесёт соперника, если нет, я в этом не уверен.

Предложу две идеи для ставок. Первая – сухая победа Испании. Вряд ли она пропустит от Саудовской Аравии. Также я бы поставил на победу Испании по угловым с форой (-5.5)», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».