Аналитики назвали шансы команд группы Е выйти в плей-офф ЧМ-2026 после двух туров

В группе Е на ЧМ-2026 позади два тура. Сборная Германии после победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) гарантировала себе место в плей-офф и первое место в группе. Африканцы тоже в неплохом положении — чтобы оформить путёвку в 1/16 финала, им достаточно не проиграть сборной Кюрасао. Букмекеры не принимают ставки на проход ивуарийцев дальше.

Сложнее ситуация у Эквадора, который так и не смог распечатать ворота Кюрасао (0:0). У латиноамериканцев одно очко после двух туров и впереди матч с Германией. Чтобы попасть в плей-офф, эквадорцам нужно победить немцев. Тогда, скорее всего, они пройдут дальше как одна из команд с третьих мест с лучшими показателями. Поставить на такой расклад можно за 3.40.

У Кюрасао в активе также одно очко. Чтобы выйти в плей-офф, команде Дика Адвоката нужно обыграть Кот-д'Ивуар. Вероятность такого расклада эксперты оценили котировкой 25.00.

В плей-офф ЧМ-2026 выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также восемь команд с лучшими показателями из числа занявших третье место.