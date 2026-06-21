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Испания — Саудовская Аравия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу

Испания — Саудовская Аравия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Саудовская Аравия.

Ставка: победа Испании в обоих таймах за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Много критики выпало на долю испанских футболистов и тренера после матча с Кабо-Верде. Испанцы сыграли не в свою мощь, но для Испании абсолютно нормально начинать чемпионат мира ни шатко ни валко, раскачиваясь. Чтобы дойти до финала, нужно сыграть восемь матчей, поэтому нужно правильно разложить силы, поэтому никто особо не переживает за ничью в первой встрече.

Календарь ЧМ-2026

А вот в матче с Саудовской Аравией уже должно быть покачественнее. Испанцам для выхода из группы обязательно надо выигрывать, так как не хочется откладывать этот вопрос на игру с Уругваем в 3-м туре.

Скорее всего, в стартовом составе должен появиться Ламин Ямаль, с выходом которого в первом матче Испания заиграла интереснее. Он пока не готов играть целый матч, но примерно час отыграть готов. На левом фланге выйдет Нико Уильямс. Следовательно, можно предположить, что Испания сможет выиграть оба тайма», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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