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Бельгия — Иран: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026 по футболу

Бельгия — Иран: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бельгия — Иран.

Ставка: тотал фолов Ирана больше 11.5 за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе G сборная Бельгии сыграет свой второй матч в Инглвуде со сборной Ирана. Тяжёлая получилась первая игра для бельгийцев с египтянами. Очень быстрый Египет, особенно в первом тайме, и бельгийцам тяжело было подстроиться под этот футбол. Но в целом бельгийцы неплохой футбол показали, особенно во втором тайме после выхода Лукаку, когда сравняли счёт, были близки к тому, чтобы одержать победу.

Иран сыграл вничью 2:2, неожиданно для меня с Новой Зеландией. Тем не менее Иран — одна из крепких, очень сбалансированных сборных. Команда хорошо организована, команда хорошо достаточно играет в обороне.

Календарь ЧМ-2026

Прекрасно понимаю, что бельгийцы будут больше с мячом. Иран будет уповать на контратаки. И у сборной Бельгии очень много индивидуально сильных игроков. И иранцы, думаю, вынуждены будут много фолить, чтобы не дать этой сборной Бельгии выходить на свободное пространство.

При огромном количестве вариантов и при всех коэффициентах, которые я посмотрел на эту игру, решил выбрать, что Иран будет много фолить в этом матче. И этих фолов будет минимум 12. Мой прогноз — «индивидуальный тотал фолов Ирана больше 11.5» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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