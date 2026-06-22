Стали известны шансы Месси оформить хет-трик во втором матче подряд

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Австрия. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.70.

Победа Австрии оценивается коэффициентом 5.47. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Гол лидера аргентинцев Лионеля Месси оценивается в 1.88. Если он забьёт хотя бы два раза, сыграет коэффициент 6.50. Три и более результативных удара форварда оценены в 25.0.