Аргентина — Австрия: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Австрия. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.70. Победа Австрии оценивается коэффициентом 5.47. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.