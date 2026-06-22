Франция — Ирак: ставки и коэффициенты на игру группы I ЧМ-2026

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Ирак. Игра пройдёт в Филадельфии (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.14. Победа сборной Ирака оценивается коэффициентом 34.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.80.