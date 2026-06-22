Норвегия — Сенегал: кто фаворит матча 2-го тура ЧМ-2026

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Норвегия — Сенегал. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.08. Победа сборной Сенегала оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.