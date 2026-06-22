Иордания — Алжир: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 23 июня

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иордания — Алжир. Игра пройдёт на стадионе «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение алжирцам. Сделать ставку на победу Алжира предлагается с коэффициентом около 1.56. Победа Иордании оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.96. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.00.