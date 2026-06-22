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Иордания — Алжир: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 по футболу 23 июня

Иордания — Алжир: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 23 июня
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23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иордания — Алжир. Игра пройдёт на стадионе «San Francisco Bay Area Stadium» в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение алжирцам. Сделать ставку на победу Алжира предлагается с коэффициентом около 1.56. Победа Иордании оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.95.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.96. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.00.

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