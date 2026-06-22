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Аргентина — Австрия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Австрия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Аргентина — Австрия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень интересная встреча нас ждёт в Техасе.

Обе команды по три мяча забили в своих первых матчах. Аргентина благодаря хет-трику Месси одолела Алжир, а Австрия выиграла 3:1 у Иордании. Непростая игра получилась для австрийцев, но Арнаутович вышел во втором тайме и решил исход встречи.

Календарь ЧМ-2026

Австрия – команда смелая, агрессивная, наглая, которая бежит с первых минут. Этот матч должен быть посложнее для аргентинцев, чем встреча с Алжиром.

Игра у Аргентины сбалансированная, выстроенная, классная. Я жду результативного футбола. Моя ставка – обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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Комментарии
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