Франция — Ирак: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата мира по футболу

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Ирак.

Ставка: победа Франции и её тотал больше 2.5 за 1.52.

«Французы — одни из главных претендентов на чемпионство, и в первой игре они это показали. Да, многие говорят, что первый тайм был не очень, но против них играл Сенегал — одна из лучших команд Африки. Такие соперники просто так ничего не отдают, там мощь, скорость и борьба, поэтому легко на чемпионате мира вообще никому не бывает.

Но класс Франции всё равно сказался. Во втором тайме они прибавили, забили свои мячи и спокойно довели матч до победы. Вот этим и отличаются большие команды: могут начать не идеально, где-то потерпеть, а потом за счёт мастерства всё равно решить. У Франции выбор футболистов сумасшедший, впереди есть люди, которые из одного момента делают гол.

Ирак я тоже видел. Да, они проиграли Норвегии 1:4, но по игре там не всё было так просто, как кажется по счёту. При 1:2 они ещё были в матче и могли цепляться и создавать напряжение. Но дальше как раз и проявился класс футболистов: где-то не забил или ошибся, а соперник сразу наказал.

Поэтому здесь всё равно Франция — явный фаворит. Ирак будет стараться и бороться, может какое-то время держаться, но против такой команды этого мало. Думаю, французы сыграют спокойнее, чем с Сенегалом, и за счёт качества должны забирать этот матч. Больше всего вижу здесь счёт где-то 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».