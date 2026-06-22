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Франция — Ирак: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Франция — Ирак: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата мира по футболу
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Ирак.

Ставка: победа Франции и её тотал больше 2.5 за 1.52.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Французы — одни из главных претендентов на чемпионство, и в первой игре они это показали. Да, многие говорят, что первый тайм был не очень, но против них играл Сенегал — одна из лучших команд Африки. Такие соперники просто так ничего не отдают, там мощь, скорость и борьба, поэтому легко на чемпионате мира вообще никому не бывает.

Но класс Франции всё равно сказался. Во втором тайме они прибавили, забили свои мячи и спокойно довели матч до победы. Вот этим и отличаются большие команды: могут начать не идеально, где-то потерпеть, а потом за счёт мастерства всё равно решить. У Франции выбор футболистов сумасшедший, впереди есть люди, которые из одного момента делают гол.

Календарь ЧМ-2026

Ирак я тоже видел. Да, они проиграли Норвегии 1:4, но по игре там не всё было так просто, как кажется по счёту. При 1:2 они ещё были в матче и могли цепляться и создавать напряжение. Но дальше как раз и проявился класс футболистов: где-то не забил или ошибся, а соперник сразу наказал.

Поэтому здесь всё равно Франция — явный фаворит. Ирак будет стараться и бороться, может какое-то время держаться, но против такой команды этого мало. Думаю, французы сыграют спокойнее, чем с Сенегалом, и за счёт качества должны забирать этот матч. Больше всего вижу здесь счёт где-то 3:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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