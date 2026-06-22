Аргентина — Австрия: ставка Игоря Семшова на игру группового этапа ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Аргентина — Австрия.

Ставка: Австрия не забьёт за 1.98.

«Судя по результатам 1-го тура, это матч за первое место в группе. Интересно, что в своих первых матчах команды забили по три гола, только если аргентинцы одержали сухую победу над Алжиром (3:0), то австрийцы позволили Иордании размочить свои ворота (3:1). Аргентина, кстати, продлила свою сухую серию. Матч против Алжира был уже четвёртый кряду, сыгранный аргентинцами «на ноль».

При подготовке к чемпионату мира были обыграны Замбия (5:0), Гондурас (2:0) и Исландия (3:0). А до этого Аргентина, судя по всему, экспериментальным составом обыграла сборную Мавритании (2:1).

И пусть австрийцы как минимум по голу в последнее время забивают, думаю, что в предстоящем матче они отличиться не смогут, а Аргентина добьётся победы в гол, а может, и в два. Всё же Австрия по своему уровню уступает сопернику, скажем прямо.

Так что в победе сборной Аргентины в предстоящем матче лично у меня сомнений нет. И я вижу два варианта счёта — 1:0 или 2:0. Исходя из этого, делаю ставку на то, что Австрия не забьёт», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».