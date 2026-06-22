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Аргентина — Австрия: ставка Владимира Гучека на игру ЧМ-2026 по футболу 22 июня

Аргентина — Австрия: ставка Владимира Гучека на игру ЧМ-2026 22 июня
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Аргентина — Австрия.

Ставка: победа Аргентины и гол Месси за 2.00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующие чемпионы мира красиво стартовали на проводящемся турнире, спокойно переиграв соперников из Алжира. Лионель Месси оформил очередной хет-трик в своей карьере, догнав по забитым мячам в финальной стадии Мирослава Клозе. При этом Месси забил все три своих мяча в ворота Зидана. Правда, сына великого ЗиЗу. Теперь аргентинцам придётся встретиться с командой, которая явно выше уровнем, и притязания у неё на чемпионате мира посерьёзнее, чем у коллектива из Северной Африки.

Календарь ЧМ-2026

Австрийцы в 1-м туре экзаменовали Иорданию, которая вообще дебютировала на подобных турнирах, и выиграли со счётом 3:1. Да, последний мяч европейцами был забит только на 90+11-й минуте с пенальти, но справедливости ради австрийцы могли все вопросы снять гораздо раньше в той встрече. Во всех линиях у Австрии собраны хорошие игроки европейского уровня, есть несколько звёзд, но они уже, скорее, являются большими игроками только внутри самой Австрии, однако наличие игрового баланса и схожего уровня игроков именно в сборной даёт важную футбольную «химию», которой австрийцы и пользуются.

Прогнозирую, что с таким соперником Лео Месси захочет обогнать Клозе в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира. Аргентинцы будут искать Месси для того, чтобы сделать ему передачу. А иногда, как это чаще всего бывает, мяч будет находить Лионеля сам. Аргентина к тому же победит в этой встрече, сейчас она выглядит очень убедительно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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