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Аргентина — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Австрия: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура ЧМ-2026
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Аргентина — Австрия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По 1-му туру сборная Аргентины стала одной из команд, произведших самое неизгладимое впечатление. Касается это в первую очередь Месси. Но, как мне видится, сейчас задача сборной Аргентины показать, что не Месси единым, в конце концов, против него любой соперник будет готовиться максимально серьёзно и Австрия не является исключением.

Календарь ЧМ-2026

Сама австрийская сборная очень неплоха, очень мобильна, но, на мой взгляд, всё-таки уступает Аргентине в качестве исполнителей. О чём говорить, если там Арнаутович выходит спасать команду, ну и спасает её. У Аргентины всё-таки более слаженный, сыгранный состав, который прожил эти 3,5 года между чемпионатами мира в состоянии общего умиротворения и хороших результатов.

Аргентина, конечно, фаворит в этом матче. И я выберу ставку «Аргентина с форой (-1,5)» и коэффициентом 1.85. Можно пытаться там искать варианты, например, Аргентина победит и тотал жёлтых карточек. Ну, не знаю, мне кажется, что какая-то сложность здесь враг простого. В данном случае, я думаю, Аргентина этот матч выиграет 2:0 или 3:1», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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