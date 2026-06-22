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Норвегия — Сенегал: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2026 по футболу 23 июня

Норвегия — Сенегал: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2026 23 июня
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Норвегия — Сенегал.

Ставка: тотал Норвегии больше 1.5 за 2.10.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень любопытный матч в группе, которую называют французской, намекая, что вроде как французы должны её выигрывать, но до сих пор в этом 100-процентной уверенности нет. Я думаю, что Норвегия может навязать Франции борьбу.

Календарь ЧМ-2026

Норвегия показала, что она вкатилась в чемпионат. Это было не очень просто, однако они смогли это сделать. Победная поступь у них там просто потрясающая в последнее время. И в этом матче, я думаю, что, конечно, исходить надо из тотала, учитывая, как Норвегия играет впереди, из тотала индивидуального. За больше 1.5 мяча Норвегии букмекеры платят 2.10.

Мне кажется, что один-то с игры они точно забьют, a второй может прийти с пенальти или откуда-нибудь ещё. Да вообще, когда у тебя Холанд на поле, и не только он, голы могут прийти откуда угодно. Тем более, как мне кажется, Норвегия всё-таки больше позиционирует себя как команду, которая попробует некоторую оппозицию французам навязать, если получится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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