Норвегия — Сенегал: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2026 23 июня

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Норвегия — Сенегал.

Ставка: тотал Норвегии больше 1.5 за 2.10.

«Очень любопытный матч в группе, которую называют французской, намекая, что вроде как французы должны её выигрывать, но до сих пор в этом 100-процентной уверенности нет. Я думаю, что Норвегия может навязать Франции борьбу.

Норвегия показала, что она вкатилась в чемпионат. Это было не очень просто, однако они смогли это сделать. Победная поступь у них там просто потрясающая в последнее время. И в этом матче, я думаю, что, конечно, исходить надо из тотала, учитывая, как Норвегия играет впереди, из тотала индивидуального. За больше 1.5 мяча Норвегии букмекеры платят 2.10.

Мне кажется, что один-то с игры они точно забьют, a второй может прийти с пенальти или откуда-нибудь ещё. Да вообще, когда у тебя Холанд на поле, и не только он, голы могут прийти откуда угодно. Тем более, как мне кажется, Норвегия всё-таки больше позиционирует себя как команду, которая попробует некоторую оппозицию французам навязать, если получится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».