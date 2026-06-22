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Победа Парагвая над Турцией на ЧМ-2026 по футболу принесла клиенту букмекера более 19 000 000 рублей

Победа Парагвая над Турцией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекера более 19 000 000 рублей
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Клиент букмекерской компании PARI получил крупный выигрыш по ставке на матч ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем.

Календарь ЧМ-2026

Игрок заключил пари на сумму 5 000 000 рублей на победу латиноамериканцев с коэффициентом 3.85. Уже на второй минуте Матиас Галарса забил гол, который, как выяснилось впоследствии, оказался победным. Турки нанесли более 30 ударов по воротам парагвайцев, а перед самым перерывом те остались в меньшинстве после удаления Мигеля Альмирона. Однако пробить ворота латиноамериканцев команда Винченцо Монтеллы так и не смогла.

Таким образом, пари оказалось удачным. На выплату игрок получил 19 250 000 рублей.

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